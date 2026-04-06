Dünya’nın derinliklerinde dev hareketlilik! Kayıp plakaların etkisi hala sürüyor

Bilim insanları, Dünya'nın yaklaşık 2.900 kilometre derinliğindeki alt mantoda, milyonlarca yıl önce batan kayıp tektonik plakaların hâlâ gezegenin iç yapısını etkilediğini ortaya koydu.

California ve Arizona Eyalet Üniversitelerinden araştırmacılar, 16 milyondan fazla sismogramı inceleyerek çekirdekle manto arasındaki sınırın yaklaşık yüzde 75'ini haritalandırdı. Araştırma, sismik dalgaların bu bölgede farklı hızlarda ilerlediğini ve bunun temel nedeninin mantonun derinliklerine çöken ağır kaya kütleleri olduğunu gösterdi.

The Seismic Record dergisinde yayımlanan çalışma, Dünya'nın derinliklerinin sanılandan çok daha hareketli olduğunu ortaya koydu.