Türk savunma gücü dünyaya açılıyor! STM, FIDAE 2026’da kritik sistemlerini sergileyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "FIDAE 2026" etkinliği, 7-12 Nisan'da Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenecek. Fuarda 33 ülkeden 300'den fazla katılımcının ağırlanması bekleniyor.

STM de Latin Amerika'nın en prestijli savunma buluşmalarından biri olarak gösterilen fuara katılarak, bölgedeki stratejik varlığını güçlendirmeyi, yeni işbirliği fırsatları oluşturmayı ve Türkiye'nin "tam bağımsız savunma sanayisi" hedefleri doğrultusunda milli teknolojilerini sergilemeyi hedefliyor.

STM, fuarda, askeri denizcilik alanında ana yüklenicisi olduğu ve Türk donanmasına teslim ettiği MİLGEM İstif Sınıfı Projesi'nin ilk gemisi ve Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Pakistan Donanması için inşa edilerek 2018'de teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT) ve STM-MPAC Hücumbot ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı STM NETA'nın maketlerini vitrine çıkaracak.

Taktik insansız hava araçları alanında ise 4 kıtada 15 ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ile Türkiye envanterinde bulunan ve ihracatı yapılan Gözcü İHA TOGAN ve Mühimmat Bırakan İHA BOYGA da fuarda sergilenecek.

44 ASKERİ GEMİ TECRÜBESİ LATİN AMERİKA'YA TAŞINACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, etkinliğin önemine değindi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki yetkinliğini ekonomik katma değere dönüştüren ihracat başarılarına dikkati çeken Güleryüz, şunları kaydetti:

"STM olarak, ciromuzun önemli bir kısmını ihracat başarılarımızla şekillendirirken, Türk mühendisliğinin gücünü dünyanın dört bir yanına taşımaya devam ediyoruz. Latin Amerika, büyüme hedeflerimiz arasında yer alan ve teknolojik çözümlerimize ilginin her geçen gün arttığı stratejik bir bölge. Şili'de düzenlenen FIDAE 2026'yı, sadece ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform olarak değil, aynı zamanda bölge ülkeleriyle teknoloji transferi ve yerel üretim odaklı, uzun vadeli ortaklıklar kuracağımız bir organizasyon olarak görüyoruz. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 11 tersanede 44 askeri gemi platformunun inşasını ve yönetimini gerçekleştiren STM, küresel arenadaki rüştünü Portekiz, Ukrayna, Malezya ve Pakistan gibi stratejik pazarlarda kanıtlamıştır. Bu derin tecrübeyi ve NATO standartlarındaki mühendislik kabiliyetimizi, Latin Amerika'nın savunma ihtiyaçlarına yönelik yeni işbirliği kapılarını aralamak için Şili'ye taşımayı amaçlıyoruz."

STM'nin FIDAE 2026 kapsamındaki standı, 7-12 Nisan döneminde D-116 numaralı alanda ziyaret edilebilecek.