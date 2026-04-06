Yapay zekadan çarpıcı gelişme: Kanser sesle anlaşılabilecek

Bilim insanları, 306 kişiye ait 12 binden fazla ses kaydını inceleyerek ton, perde ve ses netliği gibi özellikleri analiz etti. Çalışmada, özellikle erkeklerde ses değişimlerinin gırtlak kanseri ve ses teli lezyonlarıyla ilişkili olabileceği tespit edildi.

Uzmanlara göre bu yöntem, invaziv testlere gerek kalmadan kanserin erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir. Yapay zeka destekli ses analiz sistemlerinin önümüzdeki yıllarda klinik kullanım için test edilmesi planlanıyor.