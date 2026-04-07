65 yıl boyunca acıyı hissetmedi: Bilim insanları genlerini incelemeye başladı
İskoçya’da yaşayan bir kadın, 65 yıl boyunca acıyı hissetmeden yaşamını sürdürdü. Doktorlar, geçirdiği ameliyatlardan sonra neredeyse hiç ağrı kesiciye ihtiyaç duymadığını fark edince durumun arkasındaki genetik neden araştırılmaya başlandı. Yapılan incelemelerde, kadında son derece nadir görülen “FAAH-OUT” gen mutasyonunun bulunduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, bu genin ağrı hissi, kaygı, korku ve hatta yara iyileşmesi süreçleriyle bağlantılı olduğunu belirledi. Bilim insanlarına göre bu keşif, hem yeni nesil ağrı kesici ilaçların geliştirilmesine hem de depresyon ve anksiyete tedavilerine yönelik önemli bir kapı aralayabilir.
Uzmanlar, söz konusu genetik özelliğin dünyada yalnızca çok az kişide görüldüğünü belirtirken, yapılan çalışmaların milyonlarca hastanın yaşam kalitesini artırabilecek yeni tedavi yöntemlerine yol açabileceğini ifade ediyor.