Bilim dünyasında devrim: Bakterilerin bitkileri ele geçirme sırrı çözüldü

1990'lardan beri bilinen ancak devasa boyutları nedeniyle yapısı çözülemeyen bu proteinler, Google'ın yapay zeka aracı AlphaFold2 sayesinde modellendi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: Bu proteinler, bitki hücre zarına yerleşen ve adeta birer pipet gibi çalışan içi boş, tüp şeklinde kanallar oluşturuyor.

BAKTERİLERİN "SU SİLAHI"

Araştırma, bu protein kanallarının bitki dokusuna su çekerek "suyla boğulmuş" alanlar yarattığını gösterdi. Normalde kuru kalması gereken hücreler arası boşluklar suyla dolunca, bakteriler için mükemmel bir üreme ortamı oluşuyor. Bu durum, yapraklarda görülen tipik lekelerin ve doku ölümlerinin de temel sebebi.

NANOPARTİKÜLLERLE YENİ KORUMA YÖNTEMİ

Araştırmacılar, bu kanalları nanopartiküllerle tıkamayı başardı. Yapılan deneylerde, kanalları tıkanan bakterilerin enfeksiyon gücü 100 kat azaldı. Bu keşif, bakterileri doğrudan öldürmek yerine onların yaşam alanını ellerinden alan, çevre dostu ve geniş spektrumlu yeni bir tarım ilacı neslinin kapısını aralıyor.

Bu strateji; domatesten elmaya, pirinçten armuda kadar pek çok stratejik mahsulü koruma potansiyeline sahip.