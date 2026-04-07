Bilim dünyasında milat: Atomların momentum dolanıklığı ilk kez kanıtlandı!

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada; Avustralya Ulusal Üniversitesi, Queensland ve Oklahoma Üniversitelerinden araştırmacılar, aşırı soğutulmuş helyum atomlarını kullanarak karmaşık bir düzenek kurdu. Rarity-Tapster İnterferometresi ve Bell eşitsizliği testi çerçevesinde yapılan deneyler, iki ayrı atomun momentum düzeyinde birbirine bağlı olduğunu ve birindeki değişimin diğerini anında etkilediğini (Einstein'ın deyimiyle "uzaktaki hayalet etki") kanıtladı.

Bu keşfin asıl heyecan verici yanı ise kütle çekimiyle olan ilişkisi. Fotonların aksine atomların bir kütlesi olduğu için, bu yöntem sayesinde bilim insanları ilk kez kuantum mekaniği ile genel görelilik kuramını aynı düzlemde test edebilecek. Deneyin liderlerinden Sean Hodgman, "Atomların aynı anda birden fazla yoldan geçebilmesi, artık kütle çekimsel etkileri kuantum düzeyinde inceleyebileceğimiz anlamına geliyor," diyerek bu gelişmenin evreni anlama biçimimizi kökten değiştirebileceğini vurguladı.