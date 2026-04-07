Japonya'dan çılgın proje: Ay'ın etrafına "güneş enerjisi kemeri"
Japon inşaat devi Shimizu Corporation, Dünya’nın enerji sorununu kökten çözecek "Luna Ring" projesiyle bilim kurguyu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Ay’ın ekvatoruna inşa edilecek yaklaşık 11 bin kilometrelik devasa güneş paneli kuşağı, yeryüzüne kesintisiz ve temiz enerji aktaracak.
Ay'da atmosferin, bulutların ve "gece" engelinin olmaması, bu panellerin Dünya'dakilere kıyasla 20 kat daha fazla enerji üretmesini sağlıyor. Sistem, üretilen elektriği mikrodalga ve yüksek enerjili lazer ışınları aracılığıyla yeryüzündeki alıcı istasyonlara (rektanlara) kablosuz olarak iletecek.
İnşaat sürecinde ise başrolde tele-operasyonel robotlar olacak. Bu robotlar, Ay tozunu (regolit) işleyerek beton, cam ve hatta güneş hücrelerini doğrudan Ay yüzeyinde üretecek. 2011'deki Fukuşima felaketinin ardından gündeme gelen bu vizyoner plan, fosil yakıt bağımlılığını tamamen bitirmeyi amaçlıyor.
Ancak projenin önünde devasa bir engel var: Maliyet. Yaklaşık 384 bin kilometrelik mesafeden enerji aktarımı teknik olarak mümkün görünse de, projenin finansmanı ve uygulama takvimi henüz netleşmiş değil. Shimizu yetkilileri, mevcut teknolojilerin geliştirilmesiyle bu "çılgın" projenin bir gün insanlığın ana enerji kaynağı olabileceğine inanıyor.