Japonya'dan çılgın proje: Ay'ın etrafına "güneş enerjisi kemeri"

Ay'da atmosferin, bulutların ve "gece" engelinin olmaması, bu panellerin Dünya'dakilere kıyasla 20 kat daha fazla enerji üretmesini sağlıyor. Sistem, üretilen elektriği mikrodalga ve yüksek enerjili lazer ışınları aracılığıyla yeryüzündeki alıcı istasyonlara (rektanlara) kablosuz olarak iletecek.

İnşaat sürecinde ise başrolde tele-operasyonel robotlar olacak. Bu robotlar, Ay tozunu (regolit) işleyerek beton, cam ve hatta güneş hücrelerini doğrudan Ay yüzeyinde üretecek. 2011'deki Fukuşima felaketinin ardından gündeme gelen bu vizyoner plan, fosil yakıt bağımlılığını tamamen bitirmeyi amaçlıyor.

Ancak projenin önünde devasa bir engel var: Maliyet. Yaklaşık 384 bin kilometrelik mesafeden enerji aktarımı teknik olarak mümkün görünse de, projenin finansmanı ve uygulama takvimi henüz netleşmiş değil. Shimizu yetkilileri, mevcut teknolojilerin geliştirilmesiyle bu "çılgın" projenin bir gün insanlığın ana enerji kaynağı olabileceğine inanıyor.