Yapay zekaya "lütfen" ve "teşekkürler" demek çevreye zarar mı veriyor? Uzman açıkladı

Uzmanlar, yapay zeka sistemlerinin her soruya yanıt verirken yeni bir hesaplama yaptığını ve bunun enerji tüketimine neden olduğunu belirtiyor. Ancak birkaç kelimenin eklenmesiyle oluşan enerji farkının, veri merkezlerinin genel enerji tüketimiyle karşılaştırıldığında oldukça küçük olduğu ifade ediliyor.

Asıl önemli noktanın, yapay zeka kullanımının genel olarak artması olduğu vurgulanıyor. Çünkü her yeni sorgu, veri merkezlerinde ek enerji tüketimi anlamına geliyor. Yapay zeka sistemlerinin çalışması için büyük veri merkezleri, yüksek elektrik tüketimi ve yoğun soğutma sistemleri gerekiyor.

Araştırmalara göre veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimindeki payı giderek artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı ise veri merkezlerinden kaynaklanan elektrik talebinin önümüzdeki yıllarda iki katına çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlara göre yapay zekanın çevresel etkisini azaltmanın yolu, kullanılan kelimelerden çok sistemlerin ne kadar yoğun kullanıldığıyla ilgili. Bu nedenle tartışmanın odağının küçük dil değişikliklerinden ziyade yapay zeka altyapısının enerji, su ve kaynak tüketimi üzerine olması gerektiği belirtiliyor.