Yüksek rakımda diyabet daha az görülüyor: Bilim insanları nedenini keşfetti

Araştırmada, düşük oksijen seviyesine maruz bırakılan farelerde kan şekerinin daha az yükseldiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu durumun kırmızı kan hücrelerinin glikozu daha fazla kullanarak oksijenin dokulara taşınmasını kolaylaştırmasından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca düşük oksijen ortamında oluşan yeni kırmızı kan hücrelerinin, glikozu hücre içine taşıyan proteinleri daha fazla içerdiği tespit edildi.

Uzmanlara göre bu keşif, diyabet tedavisi için yeni yöntemlerin geliştirilmesine kapı aralayabilir. Araştırmacılar, düşük oksijen etkisini taklit eden ilaçların gelecekte kan şekeri kontrolünde kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak bu bulguların insanlar üzerinde doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.