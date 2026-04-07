Yüksek rakımda diyabet daha az görülüyor: Bilim insanları nedenini keşfetti
Yüksek rakımlı bölgelerde diyabet oranlarının daha düşük olduğu uzun süredir biliniyordu. Bilim insanları şimdi bu durumun nedenine dair önemli bir ipucu buldu. Yapılan yeni araştırmaya göre, düşük oksijen ortamlarında kırmızı kan hücreleri daha fazla glikoz emerek kan şekerinin düşmesine yardımcı oluyor.
Araştırmada, düşük oksijen seviyesine maruz bırakılan farelerde kan şekerinin daha az yükseldiği gözlemlendi. Bilim insanları, bu durumun kırmızı kan hücrelerinin glikozu daha fazla kullanarak oksijenin dokulara taşınmasını kolaylaştırmasından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca düşük oksijen ortamında oluşan yeni kırmızı kan hücrelerinin, glikozu hücre içine taşıyan proteinleri daha fazla içerdiği tespit edildi.
Uzmanlara göre bu keşif, diyabet tedavisi için yeni yöntemlerin geliştirilmesine kapı aralayabilir. Araştırmacılar, düşük oksijen etkisini taklit eden ilaçların gelecekte kan şekeri kontrolünde kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak bu bulguların insanlar üzerinde doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.