Artemis II mürettebatından uzayda tarihi "telefon" görüşmesi!

Yaklaşık 370 bin kilometre mesafeden yapılan görüşme, duygusal anlara sahne oldu. Özellikle 2019 yılında ilk tamamı kadınlardan oluşan uzay yürüyüşünü birlikte yapan Christina Koch ve ISS'deki Jessica Meir'in uzayda yeniden iletişim kurması büyük ilgi topladı. Mürettebat, uçuş sırasında Ay yüzeyinde mikrometeoroid çarpmalarından kaynaklandığı düşünülen ışık parlamaları gözlemlediklerini ve Apollo 8'i anımsatan büyüleyici "Dünya batımı" fotoğrafları çektiklerini bildirdi.

Görev sırasında Orion kapsülünün tuvalet sisteminde yaşanan filtre tıkanıklığı gibi ufak aksaklıklara rağmen, NASA yetkilileri operasyonun genel başarısından oldukça memnun. Reid Wiseman liderliğindeki dört kişilik ekibin, 10 günlük görevlerini tamamlayarak Cuma günü San Diego açıklarında okyanusa inmesi planlanıyor. Bu tarihi test uçuşu, 2028 yılında Ay'ın güney kutbuna yapılması hedeflenen insanlı iniş görevi için en kritik adımı oluşturuyor.