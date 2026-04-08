Bilim insanları toprağın "gizli yapıştırıcısını" keşfetti!

PNAS Nexus dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bitki ve mikroplarda yaygın olarak bulunan karbonhidratlar, toprak mineralleri ile su arasında bir tür moleküler yapıştırıcı görevi görüyor.

Hidrojen Köprüleri ve "Sünger" Etkisi

Ludmilla Aristilde liderliğindeki ekip; glikoz, amiloz ve amilopektin gibi karbonhidratların kil mineralleriyle etkileşimini inceledi. Araştırmanın öne çıkan bulguları şunlardır:

Moleküler Köprüler: Su molekülleri, aynı anda hem kil yüzeyine hem de karbonhidratlara bağlanarak güçlü hidrojen bağları oluşturuyor. Bu durum, suyun buharlaşmasını zorlaştıran mikroskobik köprüler yaratıyor.

5 Kat Daha Güçlü Bağ: Karmaşık karbonhidratlar sayesinde toprak, suyu tek başına olduğundan beş kat daha sıkı tutabiliyor.

Gözenek Koruması: Uzun ve dallı karbonhidrat yapıları, toprak kururken nano ölçekli gözeneklerin çökmesini engelleyerek suyun saklanabileceği alanları muhafaza ediyor.

Mars ve Tarımın Geleceği İçin Umut

Bu keşif, sadece dünyadaki tarım arazilerini "uzun vadeli süngerlere" dönüştürmekle kalmayıp, Mars gibi gezegenlerde suyun milyarlarca yıl boyunca kayaların içinde nasıl hapsolmuş olabileceğine de ışık tutuyor. Bilim insanları, bu moleküler süreci kullanarak aşırı kurak bölgelerde suyu muhafaza edebilen mühendislik harikası topraklar geliştirilebileceğini öngörüyor.