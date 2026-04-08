Rusya’da Türk mühendislerin geliştirdiği BiP uygulaması hızla yayılıyor

Son yıllarda özellikle Batılı internet uygulamalarına yönelik kısıtlamalarını artıran Rusya'da son olarak WhatsApp'ın ardından Telegram'a da erişim kısıtlaması getirildi.

Rus yetkililer, söz konusu uygulamaların ülkedeki yasaları ihlal ettiğini belirtirken, yerli uygulamalar MAX ve VK gibi yerli platformlar öne çıkarılıyor.

Öte yandan, vatandaşlar ise devlet destekli olması gerekçesiyle MAX yerine farklı alternatif uygulama arayışına girdi.

Söz konusu yeni eğilimle birlikte Turkcell'in geliştirdiği BiP uygulaması, Rusya'daki App Store'da en çok indirilen uygulamalar arasında 16. sıraya, sosyal medya uygulamaları kategorisinde ise MAX'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Ülkedeki sosyal medya kullanıcıları, BiP üzerinden iletişimin "kusursuz" yapıldığına işaret ederken, uygulamanın uluslararası muadilleriyle yarışabilir kalitede olduğuna dikkati çekiyor.

Rusya'da WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra X, Youtube ve Instagram gibi Batı merkezli sosyal medya platformlarına da erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, söz konusu platformlara erişmek için VPN hizmetleri kullanıyor.