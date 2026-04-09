İki dev kara delik çarpışmanın eşiğinde: İnsanlık tarihinde bir ilk olabilir!

Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden Silke Britzen liderliğindeki ekip, 23 yıllık radyo teleskop verilerini inceleyerek galaksinin merkezinde daha önce görülmemiş bir yapı saptadı. Veriler, merkezde tek bir kara delik yerine, her biri kendi yüksek hızlı jetine sahip iki devasa kara deliğin varlığına işaret ediyor. Bu iki dev kütlenin birbirine sadece 250 ila 540 astronomik birim uzaklıkta olduğu ve 121 günlük bir yörünge periyoduna sahip olduğu düşünülüyor.

Bu keşif, kara deliklerin birleşme sürecindeki teorik engelleri tanımlayan **"son parsek problemi"**nin aşılabilir olduğunu kanıtlayabilir. Eğer tahminler doğruysa, insanlık önümüzdeki 100 yıl içinde iki süper kütleli kara deliğin birleşmesine ilk kez gerçek zamanlı olarak tanıklık edebilir. Kütleçekimsel dalgalar aracılığıyla izlenebilecek bu devasa çarpışma, evrenin en büyük gizemlerinden biri olan süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar büyüdüğüne dair paha biçilemez bilgiler sunacak. Araştırma, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi.