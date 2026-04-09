Kuantum kıyameti beklenenden daha yakın: Şifreleme sistemleri tehlikede mi?

Yakın zamana kadar, Bitcoin gibi kripto paraların kullandığı Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC) veya RSA-2048 gibi protokolleri aşmak için yaklaşık 20 milyon kübitlik devasa sistemlere ihtiyaç duyulduğu öngörülüyordu. Ancak Caltech ekibi, "yerel olmayan iletişim" ve gelişmiş hata düzeltme mimarileri sayesinde bu eşiğin sadece 10.000 kübite kadar inebileceğini ortaya koydu.

Araştırmada öne çıkan bazı çarpıcı veriler şunlar:

Hız Faktörü: 10.000 kübitlik bir sistemin ECC şifrelemesini 1.000 günde, 26.000 kübitlik bir sistemin ise sadece bir günde kırabileceği hesaplanıyor.

Mevcut Durum: Henüz bu rakamlara ulaşılamamış olsa da Caltech, 2025 sonunda 6.100 kübitlik bir dizi duyurarak hedefe yaklaştı.

Google'ın Tahmini: Google tarafından paylaşılan paralel bir çalışma ise 500.000 kübitin modern şifrelemeyi dakikalar içinde işlevsiz bırakabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, kuantum bilgisayarların gelişimiyle eş zamanlı olarak kuantum dirençli kriptografi çalışmalarının da hızlanması gerektiğini vurguluyor. Bir zamanlar uzak bir gelecek senaryosu olarak görülen bu tehdit, artık sadece birkaç yıl uzağımızda olabilir.