Kuzey Avrupa’nın gizemli kayboluşu: 5.000 yıllık sır çözüldü!

Araştırmacılar, mezardaki kalıntılar üzerinde yaptıkları incelemelerde 200 yıllık büyük bir zaman boşluğu tespit etti. Bu dönemde tarım alanlarının terk edildiği ve ormanların yeniden büyüdüğü polen verileriyle doğrulandı. Yaşanan bu boşluk, bölgenin tamamen insansız kaldığını gösteriyor.

İlk Dönem: M.Ö. 3200-3100 yılları arasında kıta geneline yayılmış çiftçi toplulukları bölgede yaşıyordu.

İkinci Dönem: M.Ö. 2900 civarında ise bölgeye tamamen farklı bir grup yerleşti. DNA analizleri, bu yeni gelenlerin kökeninin İber Yarımadası (bugünkü İspanya ve Güney Fransa) olduğunu kanıtladı.

ÇÖKÜŞÜN NEDENİ: SALGIN HASTALIKLAR

Bilim insanları, yerli halkın yok oluşunu "Neolitik Gerileme" olarak adlandırıyor. Mezarlarda bulunan kalıntılarda veba ve bit kaynaklı humma gibi antik patojenlerin izlerine rastlandı. Uzmanlar; bulaşıcı hastalıklar, çevresel stres ve nüfusun azalmasının birleşerek büyük bir toplumsal çökmeye neden olduğunu, boşalan yerlerin ise güneyden gelen göçmenlerce doldurulduğunu belirtiyor. Bu çalışma, tarihteki büyük kitlesel değişimlerin sadece savaşlarla değil, salgınlarla da şekillendiğini bir kez daha kanıtlıyor.