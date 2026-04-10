James webb, gizemli "küçük kırmızı noktalar"ın sırrını çözecek "Vatoz" sistemini gözlemledi

Gökbilimciler, bu sistemdeki galaksilerden birinin "geçiş evresindeki küçük kırmızı nokta" (tLRD) özelliklerine sahip olduğunu belirledi. Yapılan analizlere göre, galaksiler arası etkileşimler ve çarpışmalar, galaksi merkezindeki süper kütleli kara deliği besleyerek sistemi bu sıra dışı faza sokmuş olabilir.

Bulgular, "küçük kırmızı noktaların" tamamen ayrı bir gök cismi sınıfı değil, aktif kara deliklerle beslenen galaksilerin değişimindeik geçici bir aşama olabileceğini gösteriyor.

Yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşanan galaktik etkileşimlerin, önce yıldız oluşum patlamasına, ardından da kara deliğin aktifleşmesine yol açtığı düşünülüyor.

özlemlenen nesne, hem parlak çekirdekli bir aktif galaksi çekirdeği (AGN) hem de kompakt bir kırmızı nokta özelliği taşıyor.

Araştırma ekibi, bu geçiş evresinin ne kadar sürdüğünü belirlemek için daha fazla veri incelemeyi planlıyor. Eğer bu "ara form" nesnelerden daha fazla bulunursa, erken evrendeki devasa kara deliklerin nasıl oluştuğu ve galaksilerin nasıl büyüdüğü netlik kazanacak.