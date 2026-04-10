Yellowstone'da büyük değişim! Meşhur teori çöktü, gerçek çok başka

Çin Bilimler Akademisi'nden bir ekip tarafından geliştirilen üç boyutlu model, bölgedeki magma hareketlerini ve Doğu Snake Nehri Ovası'nı mercek altına aldı. Çalışma, magmanın sığ mantodan (astenosfer) kaynaklandığını ve yerkabuğundaki tektonik gerilmelerin oluşturduğu karmaşık bir kanal ağı aracılığıyla yukarı taşındığını ortaya koydu. Bu bulgu, magmanın dikey bir hat üzerinden doğrudan yükseldiği yönündeki klasik teoriyi sarsıyor.

Yellowstone, son büyük patlamasını yaklaşık 630 bin yıl önce gerçekleştirmiş olsa da bilim insanları sistemi titizlikle takip etmeye devam ediyor. Araştırmacılar, litosferdeki (yerkabuğunun katı dış katmanı) tektonik baskıların ısı üretimini ve basınç azalmasını tetikleyerek magmayı hareketlendirdiğini belirtiyor. Bu yeni yaklaşım, sadece Yellowstone'u anlamakla kalmayıp, dünya genelindeki benzer aktif volkanik sistemlerin risk analizi ve patlama tahmini konusunda da kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.