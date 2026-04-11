320 ışık yılı uzaktaki gezegen, evrensel bir varsayımı doğruladı!

Şili'deki Gemini Güney Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemlerde, bir ötegezegenin atmosferinde ilk kez gaz halindeki magnezyum ve silisyum eş zamanlı olarak tespit edildi. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Jorge Antonio Sanchez liderliğindeki ekip, gezegendeki magnezyum-silisyum oranının ana yıldızla aynı olduğunu belirledi.

Bilim dünyası, gezegenlerin ve yıldızların aynı toz ve gaz bulutundan (protoplanet diski) doğduğunu ve bu nedenle benzer kimyasal izler taşıması gerektiğini varsayıyordu. Bu keşif, söz konusu teorinin Güneş Sistemi dışındaki ilk doğrudan kanıtı oldu.

Bu bulgu, astrobiyoloji çalışmaları için de büyük önem taşıyor. Bir yıldızın kimyasal bileşimine bakarak, çevresindeki kayalık gezegenlerin manyetik alanları, levha tektoniği ve yaşamı destekleme potansiyeli gibi kritik özellikler artık çok daha isabetli tahmin edilebilecek. Nature Communications dergisinde yayımlanan bu araştırma, evrendeki diğer dünyaların kökenini anlama yolunda dev bir adım olarak nitelendiriliyor.