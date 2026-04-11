İnsanlar sesle "görebiliyor": Beyin taramaları yankıyla yön bulmanın sırrını çözdü

eNeuro dergisinde yayımlanan araştırmada, 4 uzman ekolokasyon kullanıcısı ile bu konuda deneyimi olmayan 21 katılımcı karşılaştırıldı. EEG cihazlarıyla beyin aktiviteleri izlenen katılımcılardan, sentetik tıkırtı seslerinin sanal nesnelere çarpıp dönmesiyle oluşan yankıları dinlemeleri istendi. Sonuçlar, özellikle erken yaşta görme yetisini kaybeden uzmanların, nesnelerin konumunu %70'in üzerinde bir doğrulukla saptadığını gösterdi.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, beynin nesneleri algılamak için tek bir yankıya güvenmek yerine, geri dönen ses dizilerini birleştirerek görüntüyü kademeli olarak netleştirmesi oldu. Her yeni "tık" sesiyle birlikte beyindeki uzamsal ağlar daha hızlı uyarılıyor; bu da bilginin hızla işlenip bütünleşik bir algıya dönüştüğünü gösteriyor.

Bilim insanları, bu sürecin sadece işitsel yolları değil, beynin normalde görme için kullandığı bölgeleri de devreye soktuğunu belirtiyor. Bu çalışma, insan beyninin görme eksikliğinde ne kadar esnek olabileceğini ve çevresel ipuçlarını işleme konusundaki muazzam plastisitesini bir kez daha kanıtlıyor.