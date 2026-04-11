Kokpitten teleskopa... Minik öğrenciler havacılık mesleklerini deneyimledi!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurgulanan merkezde düzenlenen "Uzay-Havacılık Minikler Kulübü" etkinliklerinde İbrahim Uyar İlköğretim okulu 1'inci sınıf öğrencileri, özel hazırlanan Çocuk Galerisi'nde eğlenerek öğreniyor. Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda farkındalık oluşturan merkezde bilim iletişimcileri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde minikler; uçak simülatörü sayesinde kokpitten motora kadar uçağın tüm bölümlerini tanırken, pilot ve kabin görevlisi gibi rollere girerek havacılık mesleklerini deneyimledi.

GÖKYÜZÜNÜN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK

Programın ikinci bölümünde ise uzay yolculuğuna çıkan çocuklar, roket düzeneğiyle astronotların ekip çalışmasını keşfetti. Teleskoplarla Güneş Sistemi'ni inceleyen minikler, atölye çalışmalarıyla adeta gökyüzünün derinliklerine yolculuk yaptı. Bilimi eğlenceyle buluşturan bu etkinlikler, geleceğin bilim insanlarına ilham olmaya devam ediyor.