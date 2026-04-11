Yer altının derinliklerinde karanlık madde deneyinde kritik eşik: SuperCDMS çalışmaya hazır

Uzay boşluğundan yüzlerce kat daha soğuk olan bu operasyonel sıcaklık, mutlak sıfırın (-273,15 °C) sadece binde biri kadar üzerinde. Atomik hareketin neredeyse durduğu bu dondurucu ortam, "görünmez" karanlık madde parçacıklarının zayıf sinyallerini yakalamak için hayati önem taşıyor. Evrenin toplam kütlesinin yaklaşık %85'ini oluşturduğu düşünülen karanlık madde, 1970'lerde astronom Vera Rubin tarafından hipotez edilmesine rağmen bugüne dek doğrudan gözlemlenemedi.

Dört metre çapındaki devasa silindirik bir kalkanla korunan deney düzeneği, yüksek enerjili kozmik ışınlardan ve radyoaktiviteden tamamen izole edildi. Deney sözcüsü Priscilla Cushman, bu başarıyla birlikte en hafif karanlık madde parçacıklarının bile izini sürebilecekleri yeni bir parametre alanına girdiklerini belirtti.

Önümüzdeki aylarda tam kapasiteyle devreye girecek olan SuperCDMS, sadece karanlık maddenin doğasını araştırmakla kalmayacak; aynı zamanda nadir izotopları ve yeni parçacık etkileşimlerini de inceleyerek modern fiziğin sınırlarını zorlayacak.