Çin'den uzayda internet hamlesi: Akıllı Ejderha-3 denizden yükseldi!

Çin'den uzayda internet hamlesi: Akıllı Ejderha-3 denizden yükseldi! Çin, uzay tabanlı internet ağını güçlendirme yolunda stratejik bir adım daha atarak Cielong-3 (Akıllı Ejderha-3) roketiyle yeni bir test uydusunu yörüngeye gönderdi. Sarı Deniz'deki bir deniz platformundan gerçekleştirilen bu fırlatış, Çin'in alçak yer yörüngesindeki internet uydu takımyıldızı projesi olan SatNet için kritik bir deneme niteliği taşıyor. Ticari uydu pazarında rekabeti artırmayı hedefleyen bu görev, fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 14:20 AA