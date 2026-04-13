1.700 dil incelendi! İnsan beyninin ortak dil sistemi ortaya çıktı

Bilim insanları, 1.700'den fazla dili inceleyerek insan beyninin farklı dillerde bile benzer dil kurallarını takip ettiğini ortaya koydu. Araştırmada, uzun süredir tartışılan dil kurallarının yaklaşık üçte birinin tüm dünyada geçerli olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu sonuçların dillerin tamamen rastgele gelişmediğini gösterdiğini belirtirken, insan beyninin dil oluştururken benzer kalıplara yöneldiğini vurguladı. Keşfin, dilin nasıl değiştiğini anlamak açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.