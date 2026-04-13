Gece karanlığı kayboluyor! 2014’ten bu yana çarpıcı değişim

Uydu verilerine göre, Dünya'nın gece parlaklığı 2014 yılından bu yana yüzde 16 arttı. Araştırmacılar, şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve artan yapay aydınlatmanın gece gökyüzünü giderek daha parlak hale getirdiğini belirtti.

Bilim insanları bu artışın her bölgede aynı olmadığını, bazı ülkelerde enerji tasarrufu politikaları, savaşlar ve doğal afetler nedeniyle ışık seviyelerinde düşüşler de yaşandığını ifade etti. Öte yandan artan ışık kirliliğinin hem insan uyku düzenini hem de doğal yaşamı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.