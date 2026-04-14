Evrenin genişleme hızı belirlendi: "Hubble gerilimi" resmileşti

Evrenin genişleme hızı belirlendi: "Hubble gerilimi" resmileşti Gökbilimciler, evrenin genişleme hızını ölçmek için geliştirdikleri yeni ve birleşik bir çerçeve sayesinde bugüne kadarki en hassas ölçüme ulaştılar. Ancak Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan sonuçlar, kozmolojinin en büyük çıkmazlarından biri olan **"Hubble Gerilimi"**ni ortadan kaldırmak yerine daha da derinleştirdi.

Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:56