Evrenin genişleme hızı belirlendi: "Hubble gerilimi" resmileşti
Gökbilimciler, evrenin genişleme hızını ölçmek için geliştirdikleri yeni ve birleşik bir çerçeve sayesinde bugüne kadarki en hassas ölçüme ulaştılar. Ancak Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan sonuçlar, kozmolojinin en büyük çıkmazlarından biri olan **"Hubble Gerilimi"**ni ortadan kaldırmak yerine daha da derinleştirdi.
Evrenin genişleme hızını (Hubble Sabiti) ölçmek için kullanılan iki ana yöntem bulunuyor:
- Erken Evren Yöntemi: Büyük Patlama'dan kalan kozmik mikrodalga arka plan ışımasına dayanıyor ve hızı yaklaşık 67-68 km/sn/Mpc olarak hesaplıyor.
- Yerel Evren Yöntemi: Süpernovalar ve galaksilerin gözlemlenmesine dayanıyor.
Yeni araştırmada, yerel evren verileri devasa bir "mesafeler ağı" altında birleştirildi. Sonuç; megaparsek başına saniyede yaklaşık 73,50 (± 0,81) kilometre olarak belirlendi.
FİZİK DÜNYASI YENİ TEORİLERE MUHTAÇ
Araştırmacılar, bu hassas ölçümle birlikte ölçüm hataları ihtimalini neredeyse elediler. Nobel ödüllü astronom Adam Riess, bu durumun mevcut kozmolojik modellerimizdeki büyük boşlukları kanıtladığını belirtiyor.
Aradaki bu fark; karanlık enerji, henüz keşfedilmemiş parçacıklar veya yerçekimi yasalarındaki eksik bilgilerimizden kaynaklanıyor olabilir. Bilim dünyası şimdi şu soruyla karşı karşıya: Ya ölçümlerimiz değil de, evrenin işleyişine dair bildiğimiz fizik kuralları yanlışsa?