Işığın hızını aşan "karanlık noktalar": Görelilik kuramı bozulmadı!
Fizik dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı: Bilim insanları, ışık hızından daha hızlı hareket eden "karanlık noktalar" (singularity) gözlemledi. Üstelik bu durum, Einstein’ın meşhur Görelilik Kuramı’nı ihlal etmeden gerçekleşti.
Einstein'a göre boşluktaki ışık hızı (c≈300.000 km/s), evrendeki mutlak bilgi ve enerji iletim sınırıdır. Ancak Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından saptanan bu "tekillikler", aslında birer madde veya enerji paketi değil; dalgaların birbirini yok ettiği boşluklardır. Tıpkı bir göldeki dalgaların çakışıp anlık girdaplar (vorteksler) oluşturması gibi, ışık ve ses dalgalarının birleşimi olan "fonon-polariton" dalgaları da bazen birbirini sönümleyerek "sıfır noktaları" yaratır.
Sonsuz Hıza Doğru Bu boşluklar hiçbir bilgi veya kütle taşımadığı için evrensel hız limitine tabi değiller. Araştırma, iki karanlık noktanın birbirine yaklaştıkça hızlarının katlanarak arttığını ve yok olmadan hemen önce teorik olarak sonsuz hıza ulaştığını gösterdi.
Neden Önemli? Nature dergisinde yayımlanan bu çalışma, sadece optik alanında değil; akışkanlar mekaniğinden süperiletkenlere kadar pek çok dalda yeni ufaklar açıyor. Araştırmacılar, geliştirilen ultra hızlı elektron mikroskobu teknikleri sayesinde doğanın en gizli ve hızlı anlarını ilk kez bu kadar net gözlemleyebildiklerini belirtiyor. Bu keşif, parçacık etkileşimlerini anlamak için "yokluğun" hareketini incelemenin ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor.