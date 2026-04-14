Işığın hızını aşan "karanlık noktalar": Görelilik kuramı bozulmadı!

Sonsuz Hıza Doğru Bu boşluklar hiçbir bilgi veya kütle taşımadığı için evrensel hız limitine tabi değiller. Araştırma, iki karanlık noktanın birbirine yaklaştıkça hızlarının katlanarak arttığını ve yok olmadan hemen önce teorik olarak sonsuz hıza ulaştığını gösterdi.

Neden Önemli? Nature dergisinde yayımlanan bu çalışma, sadece optik alanında değil; akışkanlar mekaniğinden süperiletkenlere kadar pek çok dalda yeni ufaklar açıyor. Araştırmacılar, geliştirilen ultra hızlı elektron mikroskobu teknikleri sayesinde doğanın en gizli ve hızlı anlarını ilk kez bu kadar net gözlemleyebildiklerini belirtiyor. Bu keşif, parçacık etkileşimlerini anlamak için "yokluğun" hareketini incelemenin ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor.