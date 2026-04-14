Kuş tüyleri ısıyı uzaya yayarak serinliyor

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar; baykuş, kuzgun ve bıldırcın gibi farklı türlerin tüylerini spektrometrelerle analiz etti. Bulgular, özellikle açık alanlarda yaşayan kuşların, vücut ısılarını atmosferdeki termal pencerelerden geçecek şekilde kızılötesi ışınım olarak yaymaya evrildiğini gösteriyor.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları:

Açık Alan Adaptasyonu: Kuzey bobwhite bıldırcını gibi açık arazide yaşayan kuşlar, gökyüzüne doğrudan maruz kaldıkları için ısıyı en yüksek oranda yayan türler arasında yer alıyor.

Renk ve Isı Dengesi: Bazı kuşlar, görünür ışıkta kamufle olurken kızılötesi dalga boyunda ısıyı yansıtarak "her iki dünyanın en iyisini" birleştiriyor.

Kuzgun Bilmecesi: Sıcak iklimlerdeki kuzgunların koyu tüyleri ısıyı emse de, bu enerjiyi vücuda iletmeden hızla dışarı salacak bir mekanizmaya sahip oldukları düşünülüyor.

Mühendisler, doğanın bu optimize edilmiş soğutma yöntemlerini, enerji tüketmeden soğuyan yapılar tasarlamak için kullanmayı hedefliyor. Bu çalışma, iklim kriziyle mücadele eden kuş türlerini korumak adına da kritik veriler sunuyor.