Meta, akıllı gözlüklerde "düşünceli" bir takip sistemi hedefliyor
Meta’nın akıllı gözlüklerine yüz tanıma teknolojisi ekleme ihtimali, teknoloji dünyasında ve sivil haklar savunucuları arasında büyük bir tartışma başlattı. Wired’a açıklama yapan bir Meta sözcüsü, rakiplerinin bu teknolojiyi sunduğunu ancak kendilerinin henüz sunmadığını belirterek, böyle bir adım atmaları durumunda bunu "sorumlu ve düşünceli" bir yaklaşımla yapacaklarını ifade etti.
Bu açıklama, Meta'nın kapıyı tamamen kapatmadığını gösteriyor. Ancak aralarında ACLU'nun da bulunduğu 70'e yakın sivil haklar grubu, yayınladıkları açık mektupta bu teknolojiye sert tepki gösterdi. Gruplar, sıradan görünümlü gözlüklere entegre edilen yüz tanımanın özellikle;
- Kadınlar ve çocuklar,
- Takip mağdurları gibi hassas gruplar için ciddi bir güvenlik ve gizlilik tehdidi oluşturduğunu savunuyor.
New York Times'ın daha önce sızdırdığı raporlara göre Meta, bu özelliği kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarının başka gündemlerle meşgul olduğu bir dönemde piyasaya sürmeyi planlıyor olabilir. Kongre üyeleri de şirketten detaylı açıklama beklerken, Meta şimdilik sessizliğini koruyor. Görünen o ki, "düşünceli" bir takip sistemi vaadi, gizlilik endişelerini dindirmeye yetmiyor.