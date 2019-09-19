Huawei FreeBuds Lite'ın kutusunda kulaklıklar dışında şarj kutusu, silikon uçlar ve oldukça kısa bir microUSB şarj kablosu çıkıyor. Bunlarla birlikte oldukça kalın bir kullanım kılavuzu var.

Kulakiçi olan kulaklıkların tasarımı AirPods'u hatırlatıyor. İlk gördüğünüz anda AirPods'u aklınıza getirebilir. Kulaklığı kulağınıza taktığınız zaman uç kısımları AirPods gibi aşağı doğru uzuyor. Peki rahat mı? Huawei FreeBuds Lite kulağınıza oturuyor ve rahat. Eğer kulaklık üstündeki silikon uçlar kulağınıza uymuyorsa, ürünün yanında gelen uçları kullanabilirsiniz. Kulaklığın siyah ve beyaz rengi var. Bize gelen ise beyaz renkli olanıydı. Beyaz rengi beğendik.

Şarj kutusuna gelecek olursak, kutunun önünde bulunan LED ışık bağlantı ve şarjı gösteriyor. Arka tarafta ise bağlantıyı kurmaya yarayan ufak tuşla birlikte microUSB girişi bulunuyor. Huawei FreeBuds Lite, IPX4 sertifikasına sahip. Yağmur altında da kullanılabilir. Ayrıca rahat şekilde spor da yapabilirsiniz.

BAĞLANTI NASIL SAĞLANIYOR?

Huawei FreeBuds Lite'ın ilk kurulumunda manuel olarak bağlantı kurmak gerekiyor. Bu bağlantı işini yaptıktan sonra bir daha şarj kutusunu açtığınız gibi kulaklık eşleştirilmiş cihaza bağlanıyor. Android mağazasında Huawei'nin bir uygulaması var, ancak bu uygulama oldukça eksik.

Artılar

+Rahat kullanım

+Ses kalitesi

Eksiler

-Uygulaması çok yetersiz