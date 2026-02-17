Android Auto’ya video akış desteği geliyor: Beklenen özellik yolda!

Şu anki sürümde güvenlik gerekçesiyle kısıtlanan video oynatma özelliği, yeni güncellemeyle birlikte değişebilir. Kod analizleri, Google'ın video uygulamaları için özel bir "bayrak" (flag) eklediğini gösteriyor. Bu durum, park halindeyken veya şarj molalarında Netflix veya YouTube gibi platformların araç ekranından izlenebileceği anlamına geliyor.

GÖRSEL YENİLİK: AÇIK TEMA YOLDA

Kullanıcıların yaklaşık iki yıldır beklediği açık tema desteği de nihayet somutlaşıyor. Gece sürüşleri için ideal olan karanlık modun yanına eklenecek bu seçenek, gündüz sürüşlerinde daha ferah bir arayüz sunacak.

Henüz resmi bir yayın tarihi olmasa da, 16.3 beta sürümündeki bu hareketlilik, Google'ın Android Auto deneyimini bir üst seviyeye taşımaya kararlı olduğunu kanıtlıyor.