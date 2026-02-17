Cebinizdeki gizli bilgisayar: Android masaüstü modu

Samsung, 2017'den beri DeX özelliğiyle bu konuda öncü konumda. S8'den güncel S25 serisine, Z Fold cihazlarından tabletlere kadar birçok modelde bu özellik yerleşik olarak bulunuyor. Tek yapmanız gereken, bir USB-C - HDMI kablosuyla telefonunuzu monitöre bağlamak.

Google da bu yarışa dahil oldu. Android 16 ile birlikte Pixel 8 ve üzeri modellerde yerel bir masaüstü modu sunuluyor. Şu an için "Geliştirici Seçenekleri" altında gizli olsa da, aktif edildiğinde pencerelerin boyutlandırılabildiği, görev çubuğuna sahip tam bir masaüstü deneyimi sağlıyor.

DENEYİM NASIL?

Monitöre bağlandığınızda karşınıza çıkan arayüz, bir laptoptan farksız. Google Dokümanlar'da çalışırken yan pencerede Chrome üzerinden araştırma yapabilir, pencereleri sürükleyip yan yana dizebilirsiniz. Chrome, web sitelerini otomatik olarak "masaüstü" sürümünde açarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

SONUÇ: GELECEK CEBİNİZDE

Henüz profesyonel video kurgu yazılımlarının veya ağır geliştirme ortamlarının yerini tutmasa da; ofis işleri, içerik tüketimi ve temel çoklu görevler için bu mod harika bir alternatif. Belki de çok yakında ihtiyacınız olan tek bilgisayar cebinizdeki telefon olacak.