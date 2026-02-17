İphone’da 10 yıllık değişim: iPhone 7 plus vs. iPhone 17 pro max

iPhone 7 Plus, pek çok kişi için kulaklık girişinin kaldırılmasıyla hatırlansa da aslında akıllı telefonlarda çift kamera ve Portre Modu dönemini başlatan öncü cihazdı. O dönem 12 megapiksellik iki lensle "bokeh" efektini hayatımıza sokan Apple, bugün iPhone 17 Pro Max ile çıtayı bambaşka bir seviyeye taşımış durumda. Yeni nesil amiral gemisi; 48 megapiksellik sensörler, 4x optik zoom ve gelişmiş ultra geniş açılı lenslerden oluşan üçlü bir kurulum sunuyor.

Yapılan testlerde, iPhone 17 Pro Max beklendiği üzere her kategoride selefini geride bıraktı. Ancak aradaki asıl uçurum sadece megapiksel sayısında değil; gelişmiş yapay zeka destekli hesaplamalı fotoğrafçılık ve çok daha esnek bir çekim deneyiminde yatıyor. 2016'da devrimsel sayılan Portre Modu, bugün yerini çok daha doğal derinlik algısı ve düşük ışık performansına bırakmış durumda. Bu 10 yıllık test, akıllı telefon kameralarının bir hobi aracından profesyonel bir ekipmana dönüşümünü gözler önüne seriyor.