Vücut sıvılarından beyin kanseri tespiti! DEÜ Teknopark’ta geliştirilen biyosensör patent yolunda!

İzmir'de girişimci Aleyna Yıldız ve ekibi, hastaların kan, idrar ve tükürük gibi vücut sıvılarından kötü huylu beyin tümörünü (glioblastoma) dakikalar içinde tespit eden elektrokimyasal biyosensör geliştirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 2022'de mezun olan 27 yaşındaki Yıldız, DEÜ Teknoparkı'nda (DEPARK) şirket kurarak ekibiyle sağlık alanında yerli biyosensör geliştirmek için çalışmalara başladı.