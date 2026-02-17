Vücut sıvılarından beyin kanseri tespiti! DEÜ Teknopark’ta geliştirilen biyosensör patent yolunda!
İzmirli genç girişimci Aleyna Yıldız ve ekibi, kötü huylu beyin tümörü (glioblastoma) teşhisinde devrim yaratacak yerli bir biyosensör geliştirdi. Geleneksel yöntemlerle haftalar süren tanı sürecini vücut sıvılarından alınan örneklerle iki dakikaya indiren bu elektrokimyasal sistem, sadece hastalığın varlığını değil, hangi alt gruba ait olduğunu ve tedaviye verilen yanıtı da anlık olarak takip edebiliyor.
İzmir'de girişimci Aleyna Yıldız ve ekibi, hastaların kan, idrar ve tükürük gibi vücut sıvılarından kötü huylu beyin tümörünü (glioblastoma) dakikalar içinde tespit eden elektrokimyasal biyosensör geliştirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 2022'de mezun olan 27 yaşındaki Yıldız, DEÜ Teknoparkı'nda (DEPARK) şirket kurarak ekibiyle sağlık alanında yerli biyosensör geliştirmek için çalışmalara başladı.