iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: İşte iPhone’a gelen yeni özellikler

Güncellemenin en dikkat çeken özelliklerinden biri Apple Music'teki "Playlist Playground" adlı yapay zeka aracı. Apple Intelligence destekli bu özellik, kullanıcıların sadece metin komutları vererek kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca albüm ve çalma listelerinde tam ekran animasyonlu kapak görselleri ile sanatçıların turne tarihlerini gösteren yeni bir konser takip sistemi de sisteme entegre edildi.

Apple Podcast tarafında ise video podcast deneyimi tamamen yenilendi. Yeni HLS teknolojisi sayesinde video ve ses arasında geçişler pürüzsüzleşirken, ağ kalitesine göre otomatik görüntü ayarı özelliği eklendi.

GÜVENLİK VE SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Apple, kullanıcı güvenliğini bir adım öteye taşıyarak Çalınan Cihaz Koruması özelliğini iOS 26.4 ile varsayılan olarak açık hale getiriyor. Daha önce manuel aktivasyon gerektiren bu sistem, ev veya iş yeri gibi güvenli alanların dışındayken hassas işlemler için biyometrik doğrulama ve zaman gecikmesi uyguluyor.

Mesajlar uygulamasında ise iPhone'lar arası uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma testleri başladı. Bu, Apple'ın standart mesajlaşma protokollerini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER