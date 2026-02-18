Pixel 9 sahiplerine müjde: AirDrop engeli kalktı!

Bu özellik herhangi bir "arka kapı" veya geçici çözüm değil; tamamen doğrudan ve eşten eşe (P2P) bir bağlantı teknolojisiyle çalışıyor. Verileriniz hiçbir sunucuya uğramıyor ve gizliliğiniz en üst düzeyde korunuyor. Paylaşım yapmak için şu adımları izlemeniz yeterli:

iPhone Tarafında: AirDrop ayarlarını "Herkes İçin 10 Dakika" olarak ayarlayın.

Pixel Tarafında: Quick Share üzerinden dosyayı seçin ve listede Apple cihazını bularak gönderin.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR?

Özellik kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Aktif etmek için Ayarlar > Sistem Hizmetleri > Mevcut Güncellemeler yolunu izleyerek "Quick Share Extension" eklentisini güncellemeniz gerekiyor.

Şu an için "Yalnızca Kişiler" seçeneği aktif olmasa da Google, Apple ile bu konuda iş birliğine açık olduğunu belirtiyor. Önemli bir not: Bu güncelleme şu an için Pixel 9a modelini kapsamıyor.