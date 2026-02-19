Teknoloji üretiminde yeni rota: 100 bin genç yapay zeka ile geleceğe hazırlanıyor!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2030 yılına kadar 100 bin yapay zeka girişimcisi yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Gençler Bakanlığında" programına katılan Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "GENÇ2030" projesini tanıttı.

Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Bakan Bak, "Sonrasında endüstri mühendisliği üzerine İngiltere'de master, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptım. Yapay zekayla 1991 yılında Nottingham Üniversitesi'nde tanıştım. Seçmeli derslerimizden biriydi." dedi.