Avrupa'nın prestijli bilim ağı kapılarını Türkiye'ye açtı: Genç araştırmacılar için büyük fırsat

TÜBİTAK ve Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) ortaklığında "tersine beyin göçü"ne katkı sunacak genç araştırmacılara destekler verilecek.

TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre, Kurum tarafından Türkiye'deki yürütücülüğü yapılan EMBO, yaşam bilimleri alanında çalışan bilim insanlarına yönelik çeşitli burs ve destek programları yürütüyor. Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansına (EMBC) üye ve işbirliği ortağı olan ülkeler tarafından finanse edilen bu programlar, araştırmacılara hibe, dolaşım ve bilimsel ağ oluşturma desteği sağlıyor.

Türkiye'nin öncülüğünde EMBO Stratejik Gelişim Yerleşim Desteği Kurulunca 2006 yılında başlatılan EMBO Yerleşim Desteği ile yurt dışında yaşam bilimleri alanında araştırmalar yürüttükten sonra Türkiye'ye dönerek grup lideri olarak çalışmalarını sürdürmek isteyen erken kariyer aşamasındaki araştırmacılara, bağımsız araştırma laboratuvarlarını kurmaları için destek sağlanıyor ve bilimsel ağlara erişim imkanı sunuluyor.

EMBO Yerleşim Desteği Programı'ndan 2007-2025 yıllarında programa katılım sağlayan ülkelerden toplam 169 araştırmacı faydalanırken, bunlardan 44'ü laboratuvarlarını Türkiye'de kurdu.