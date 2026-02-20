Samsung Galaxy Unpacked 2026: S26 serisi ve yeni nesil teknolojiler yolda

Standart Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde ise ekran ve batarya boyutlarında artış yaşanabileceği konuşuluyor. İşlemci tarafında ise bölgelere göre değişmekle birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Etkinliğin bir diğer odak noktası ise yapay zeka olacak. Samsung'un Galaxy AI platformuna; gelişmiş bildirim özetleme, yapay zeka destekli düşük ışık fotoğrafçılığı ve Perplexity chatbot entegrasyonu gibi yeni yetenekler eklemesi bekleniyor. Donanım tarafında ise yaklaşık 18 aylık bir aradan sonra yenilenmiş tasarımlarıyla Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro kulaklıklarının tanıtılması ihtimali oldukça yüksek. Öte yandan, geçtiğimiz yıl gündeme gelen "Edge" modelinin bu yılki geleceği ise belirsizliğini koruyor.