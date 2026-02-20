Samsung Galaxy Unpacked 2026: S26 serisi ve yeni nesil teknolojiler yolda

Samsung’un merakla beklenen geleneksel "Unpacked" etkinliğinin Şubat 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor. Sızıntılara göre etkinliğin yıldızı, markanın teknoloji sınırlarını zorlayacağı Galaxy S26 Ultra olacak. Yeni amiral gemisi modelinin, özellikle "Gizlilik Ekranı" (Privacy Display) adı verilen devrim niteliğinde bir özellikle gelmesi bekleniyor. Bu teknoloji, ekranın bakış açısına göre otomatik veya manuel olarak kararmasını sağlayarak meraklı gözleri engelleyecek. Ayrıca Ultra modelinde, daha geniş diyafram açıklığına sahip geliştirilmiş ana kamera ve 60W hızlı şarj desteği gibi donanımsal iyileştirmeler öngörülüyor.
Standart Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde ise ekran ve batarya boyutlarında artış yaşanabileceği konuşuluyor. İşlemci tarafında ise bölgelere göre değişmekle birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Etkinliğin bir diğer odak noktası ise yapay zeka olacak. Samsung'un Galaxy AI platformuna; gelişmiş bildirim özetleme, yapay zeka destekli düşük ışık fotoğrafçılığı ve Perplexity chatbot entegrasyonu gibi yeni yetenekler eklemesi bekleniyor. Donanım tarafında ise yaklaşık 18 aylık bir aradan sonra yenilenmiş tasarımlarıyla Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro kulaklıklarının tanıtılması ihtimali oldukça yüksek. Öte yandan, geçtiğimiz yıl gündeme gelen "Edge" modelinin bu yılki geleceği ise belirsizliğini koruyor.