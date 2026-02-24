Yıllarca süren teşhis süreci bitebilir: Yapay zeka devreye girdi

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, DeepRare adlı yapay zeka sistemi nadir hastalıkların teşhisinde başarılı sonuçlar elde etti. Genetik veriler, hasta semptomları ve tıbbi kayıtları aynı anda analiz edebilen sistem, yapılan testlerde hastalığı ilk denemede yüzde 64,4 doğruluk oranıyla tespit etti.

Araştırmacılar, nadir hastalıkların dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kişiyi etkilediğini ancak teşhis sürecinin yıllarca sürebildiğini belirtiyor. Çok sayıda dijital aracı birlikte kullanan DeepRare'in, karmaşık tıbbi verileri daha hızlı değerlendirerek erken tanıya yardımcı olabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre bu tür yapay zeka sistemleri doktorların yerini almak yerine, teşhis süreçlerini destekleyen güçlü bir yardımcı olarak sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.