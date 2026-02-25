Bilim insanları ilk kez bu kadar “karanlık” bir galaksi tespit etti

Hubble Uzay Teleskobu verilerini inceleyen astronomlar, neredeyse tamamen karanlık maddeden oluştuğu düşünülen sıra dışı bir galaksi keşfetti. CDG-2 adı verilen bu galaksinin kütlesinin yüzde 99,9'undan fazlasının karanlık maddeden oluştuğu, yalnızca çok az sayıda yıldız içerdiği belirlendi.

Bilim insanlarına göre bu keşif, galaksilerin oluşumunda karanlık maddenin rolüne dair önemli ipuçları sunabilir. Eğer doğrulanırsa CDG-2, şimdiye kadar tespit edilen en güçlü "karanlık galaksi" adayı olarak kabul edilecek.