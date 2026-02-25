Çocuklara özgü sanılıyordu! Oyun oynamanın yetişkinlere şaşırtan etkisi

Yapılan yeni araştırmalar, oyun oynamanın yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de önemli faydalar sağladığını ortaya koydu. Uzmanlara göre eğlenceli ve oyun odaklı aktivitelerle vakit geçiren yetişkinler daha az stres yaşıyor, duygusal olarak daha dengeli hissediyor ve yaşam memnuniyetleri artıyor.

Araştırma, oyun kavramının yetişkinlikte sadece oyuncaklarla sınırlı olmadığını; müzik, hareket, mizah, yaratıcılık ya da keyif alınan hobiler aracılığıyla da ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bilim insanları, günlük hayatta oyun ve eğlenceye yer açmanın ruh sağlığını güçlendirdiğini ve sosyal bağları kuvvetlendirdiğini belirtiyor.