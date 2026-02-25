Gökyüzünde nadir an! 6 gezegen aynı anda hizalanıyor

28 Şubat akşamı gökyüzünde nadir görülen bir "gezegen geçidi" yaşanacak. Venüs, Merkür, Satürn, Neptün, Uranüs ve Jüpiter aynı anda akşam gökyüzünde hizalanmış şekilde görülebilecek.

Ancak bu gökyüzü şölenini izlemek için gün batımından hemen sonraki kısa zaman dilimini yakalamak gerekiyor. Venüs, Merkür ve Satürn çıplak gözle seçilebilirken, Uranüs ve Neptün'ü görmek için dürbün ya da teleskop gerekebilir.

Uzmanlara göre açık hava ve batı ufkunun net görülebildiği bir noktadan bakıldığında, gezegenler yaklaşık 45 dakika boyunca gözlemlenebilecek. Bu nadir hizalanma kısa süre sonra kaybolacağı için gökyüzü meraklılarına erken saatlerde gözlem öneriliyor.