Okyanusları kurtarabilecek buluş! Saatler içinde kaybolan plastik

Bilim insanları, deniz suyunda saatler içinde tamamen yok olabilen yeni bir plastik türü geliştirdi. Bitki bazlı olarak üretilen bu özel malzemenin, okyanuslara karıştığında mikroplastik bırakmadan çözünebildiği açıklandı.

Japonya'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni plastik, deniz suyundaki tuz sayesinde moleküler yapısını kaybederek zararsız bileşenlere ayrılıyor. Dayanıklı yapısıyla ambalaj ve poşet üretiminde kullanılabileceği belirtilen buluşun, deniz kirliliğini azaltmada önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.