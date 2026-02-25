Okyanusları kurtarabilecek buluş! Saatler içinde kaybolan plastik

Dünya genelinde giderek büyüyen plastik kirliliği sorununa umut olabilecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, deniz suyuyla temas ettiğinde saatler içinde tamamen çözünerek yok olan bitki bazlı yeni bir plastik türü geliştirdi. Mikroplastik bırakmayan bu malzemenin, özellikle tek kullanımlık ambalajlarda kullanılması halinde okyanuslardaki plastik atık miktarını ciddi ölçüde azaltabileceği belirtiliyor.
Japonya'daki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni plastik, deniz suyundaki tuz sayesinde moleküler yapısını kaybederek zararsız bileşenlere ayrılıyor. Dayanıklı yapısıyla ambalaj ve poşet üretiminde kullanılabileceği belirtilen buluşun, deniz kirliliğini azaltmada önemli bir adım olabileceği değerlendiriliyor.