Windows 11 kullanıcılarına müjde: beklenen performans artışı geldi!

Güncellemenin en dikkat çekici yanı, sistem performansındaki genel artış. Microsoft; uyku modundan uyanma süresini kısalttığını, giriş ekranı ve Ayarlar uygulaması gibi temel arayüzlerin artık çok daha akıcı çalıştığını belirtiyor. Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için cihazın uyku modundan daha kararlı ve hızlı dönmesi büyük bir konfor sağlıyor.

Teknik tarafta ise heyecan verici yenilikler var. Artık görev çubuğundaki ağ simgesine sağ tıklayarak doğrudan bir internet hız testi başlatılabiliyor. Ayrıca, gelişmiş sistem izleme aracı Sysmon yerleşik hale getirildi ve uyumlu kameralar için Ayarlar üzerinden "Pan ve Tilt" (kaydırma ve eğme) kontrolü eklendi. Yakın Paylaşım özelliğinin büyük dosyalarda daha kararlı hale gelmesi ve masaüstü duvar kağıdı olarak WebP formatına destek verilmesi gibi kullanıcı dostu detaylar, bu güncellemeyi Windows 11'in en başarılı "yaşam kalitesi" paketlerinden biri yapıyor.