Roketten kaynaklanan metal kirliliği ilk kez tespit edildi

Yapılan ölçümlerde, roketin parçalanmasının ardından atmosferdeki lityum miktarının normal seviyenin yaklaşık 10 katına çıktığı belirlendi. Uzmanlar, bu metallerin kimyasal reaksiyonları hızlandırarak ozon tabakasına zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Uydu ve roket sayısının hızla artmasıyla birlikte, görev süresi dolan uzay araçlarının atmosfere girerek yanması metal kirliliğini artırabilir. Araştırmacılar, gelecekte uzay çöplerinin atmosferdeki metal yükünü yüzde 40'a kadar yükseltebileceğini ve bu nedenle etkilerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.