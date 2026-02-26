Saç örnekleri ortaya koydu: Kurşun maruziyeti son 100 yılda büyük ölçüde azaldı

University of Utah öncülüğünde yürütülen çalışmada, saç tellerinde biriken kurşun miktarı analiz edilerek geçmişten günümüze maruziyet seviyeleri takip edildi. Sonuçlar, özellikle 1970'lerde çevre düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinin ardından kurşun oranlarında keskin bir düşüş yaşandığını gösterdi.

Kurşunlu benzinin kullanımının düzenlenmesi ve kurşun bazlı boyaların kaldırılmasıyla birlikte saç örneklerindeki kurşun seviyesi, geçmişte milyon başına 100 birime kadar çıkarken günümüzde 1 birimin altına kadar geriledi.