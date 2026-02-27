M5 MacBook Air yolda: 16 GB RAM artık standart mı oluyor?

Yeni MacBook Air modellerinde yer alacak olan M5 çipi, üçüncü nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretiliyor. Bu yeni işlemci mimarisi, bir önceki nesillere kıyasla çok daha hızlı çoklu çekirdek performansı ve grafik gücü vaat ediyor. Özellikle Apple'ın yapay zeka odaklı "Apple Intelligence" özelliklerini desteklemek amacıyla geliştirilen gelişmiş Neural Engine ve GPU çekirdeklerine eklenen hızlandırıcılar, hem işlem hızını artıracak hem de enerji verimliliğini optimize ederek pil ömrüne katkı sağlayacak. Bellek tarafında ise Apple'ın artık standart olarak 16 GB kapasiteyle başlangıç yapması, profesyonel ihtiyaçlar içinse 32 GB'a kadar yükseltme imkanı sunması bekleniyor.

Tasarım tarafında radikal bir değişiklik öngörülmüyor. Apple'ın mevcut ince ve hafif kasa yapısını koruyarak 13 inç ve 15 inç seçeneklerini, sessiz çalışma sağlayan fansız soğutma sistemiyle sunmaya devam edeceği ifade ediliyor. Merakla beklenen OLED ekran teknolojisinin ise bu modellerde henüz yer almayacağı, bu geçişin ancak önümüzdeki yıllarda gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un önümüzdeki haftaya dair paylaştığı ipuçları, yeni MacBook Air modellerinin çok kısa bir süre içinde teknoloji meraklılarıyla buluşacağını gösteriyor.