Android 17 Beta 2 yayınlandı: Çoklu görev ve cihazlar arası geçişte yeni dönem

Yeni sürümün en dikkat çekici özelliklerinin başında yenilenen "Baloncuklar" (Bubbles) sistemi geliyor. Kullanıcılar artık ana ekrandaki herhangi bir uygulama simgesine uzun basarak o uygulamayı yüzen bir baloncuk haline getirebilecek. Özellikle tablet gibi geniş ekranlı cihazlarda, bu baloncukları kolayca yönetmek için görev çubuğunda özel bir alan bulunacak. Böylece Android ekosistemindeki çoklu görev (multitasking) yeteneği çok daha pratik bir yapıya kavuşuyor.

Bir diğer devrim niteliğindeki yenilik ise Apple'ın sistemlerine benzeyen "Cihazlar Arası Geçiş" (Cross-device Handoff). Bu donanımsal özellik sayesinde Android telefonunuzda yazmaya başladığınız bir nota veya yarım bıraktığınız bir işe, hiçbir kesinti yaşamadan Android tabletinizden anında devam edebileceksiniz.

Gizlilik ve güvenlik tarafında da oldukça önemli adımlar atılmış durumda. Yeni sistem düzeyindeki kişi seçici araç, uygulamalara tüm rehberiniz yerine yalnızca sizin seçtiğiniz kişilere geçici ve salt okunur erişim izni veriyor. Ayrıca ekran görüntüsü almadan renk seçimi yapabilen yeni EyeDropper API'si, geliştirilmiş SMS onay kodu (OTP) koruması ve yetkisiz yerel ağ erişimine karşı ekstra güvenlik kalkanları da Beta 2 ile birlikte geliyor.

Android Beta Programı'na kayıtlı Pixel cihaz sahipleri bu güncellemeyi cihazlarına hemen indirebilirken, Android 17'nin kararlı ve nihai sürümünün 2026 yılının ortalarında son kullanıcılarla buluşması bekleniyor.