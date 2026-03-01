Belçika’da bir ilk: Cerrahlara sesli yapay zeka asistanı

Orsi Academy'den çıkan Mantyx spin-off'u tarafından geliştirilen "AI co-pilot", cerrahların operasyon sırasında tıbbi görüntülere ulaşmasını, taramalar arasında gezinmesini ve ek bilgiler almasını sağlıyor. Sistem, operasyonun hangi aşamada olduğunu anlayarak doğru bilgiyi doğru anda sunabiliyor.

Geliştirici Pieter De Backer, "Bu bir asistan, cerrahın yerini almıyor; güvenlik ve doğrulama önceliğimiz" dedi. Teknoloji, ameliyat süresini tahmin ederek hastane planlamasına da katkı sağlıyor.