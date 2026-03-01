NASA’dan ay stratejisinde radikal revizyon: Artemis Programı "temellerine" dönüyor

NASA, insanlığı elli yılı aşkın bir aradan sonra yeniden Ay yüzeyine taşımayı hedefleyen iddialı Artemis programında önemli bir rota değişikliğine gittiğini duyurdu. Cuma sabahı yapılan resmi açıklamada, 2027 takvimine yeni bir hazırlık görevi eklendiği belirtilirken, bu hamlenin programın başarısı için hayati bir "ilerleme yolu" olduğu vurgulandı. Kurumun yeni stratejisi, doğrudan Ay'a iniş denemesi yapmak yerine, tıpkı Apollo döneminde olduğu gibi aşamalı ve test odaklı bir süreci öngörüyor.

NASA yöneticisi Jared Isaacman, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçmişteki Mercury ve Gemini programlarının başarısını hatırlatarak, doğrudan büyük hedefe odaklanmanın risklerine dikkat çekti. Isaacman, mevcut planın Apollo 8'den doğrudan iniş aşamasına geçmeye benzediğini ve bunun güvenli bir rota olmadığını ifade etti. Yeni planlamaya göre, 2027 ortasında gerçekleştirilecek ek uçuşla, alçak Dünya yörüngesindeki ticari iniş araçları test edilerek fırlatma sıklığının artırılması hedefleniyor.

Bu stratejik revizyon, 2028 yılı için öngörülen Ay'a iniş takvimini de hareketlendirdi. Uzay ajansı, artık o yılın başında ve sonunda olmak üzere iki ayrı iniş görevi gerçekleştirilebileceğinin sinyallerini veriyor. NASA Yardımcı Yöneticisi Amit Kshatriya, yapılan "rota düzeltmesinin" hem kurumun zaman çizelgesini daha gerçekçi bir zemine oturttuğunu hem de astronotların güvenliği için daha sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Ancak bu iddialı hedeflerin önünde teknik engeller de yok değil. Dört astronotu Ay çevresinde bir yolculuğa çıkaracak olan Artemis II görevi, devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinde yaşanan helyum sızıntısı nedeniyle nisan ayına ertelenmiş durumda. Florida'daki onarım çalışmaları sürerken, Ay'dan Mars'a Programı Yöneticisi Dr. Lori Glaze, ekiplerin bu zorluklara verdiği tepkinin projenin geleceği için umut verici olduğunu vurguladı. Artemis programı, Ay'da kalıcı bir varlık göstermenin ötesinde, insanlığı Kızıl Gezegen Mars'a taşıyacak devasa bir mimarinin ilk ve en kritik basamağını oluşturuyor.